Тимошенко предложила Ющенко свое плечо

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Днем рождения.

«От имени правительства Украины и от себя лично искренне и тепло приветствую Вас с Днем рождения! Желаю Вам в первую очередь счастья, семейного тепла, здоровья и многолетия. Желаю Вам успехов в перестройке независимой, зажиточной, европейской и украинской по духу Украины», – цитирует Ю.ТИМОШЕНКО пресс-служба Кабинета министров.

«В этом благородном деле Вы как Президент, как лидер нации можете рассчитывать на повседневную поддержку Ваших соратников и стратегических единомышленников. Мы всегда готовы подставить Вам плечо и вместе рьяно работать на благо Украины», – отмечается в приветствии.

В нем Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «как одну из самых больших ценностей мы бережем единство нашей демократической коалиции, которой история дала уникальный шанс осуществить настоящий украинский прорыв. В единстве – наша сила!»

Премьер-министр пожелала В.ЮЩЕНКО, чтобы Господь благословил его семью и всю нашу Украину.