В Херсонской области избирателей подкупают продуктовыми наборами

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил активист Илья Шаповал. Он также опубликовал видео с содержимым пакета, который, по его словам, ему передали избиратели округа.

Согласно видео, обнародованному Шаповалом, в белом пакете с надписью «Иван Винник. Украина переможе!» (слоган «Батькивщины» на выборах в 2014 году), кроме листовки кандидата также распространяются пакет чая, бутылка подсолнечного масла, пакет сахара, по упаковке муки и гречневой крупы, а также аптечка с медпрепаратами первой необходимости. «Как в прошлом году. Честные и прозрачные у нас выборы», - комментирует видео активист.

Напомним, в ходе кампании по выборам народных депутатов в 2012 году наблюдатели также фиксировали подкуп избирателей со стороны кандидата экс-директора Новокаховского завода строительных материалов №1 Ивана Винника. В частности, публиковались документальные свидетельства выдачи пайков избирателям в помещении его Фонда.

СМИ ранее сообщали, что Винник намерен стать кандидатом от президентской партии «Солидарность».

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