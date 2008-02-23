Москва надеется, что Киев накажет ”последователей шухевичей и бандер”

Россия рассчитывает, что украинские власти примут все необходимые меры по наказанию виновных и прекращению позорной практики вандализма в отношении могил советских воинов-освободителей на Западной Украине. Как говорится в сообщении департамента информации и печати Министерства иностранных дел России, 23 февраля 2008г. сотрудники генерального консульства России во Львове, представители ветеранских организаций и общественности города, прибывшие для участия в церемонии возложения венков на Холме Славы во Львове по случаю Дня защитника отечества, обнаружили последствия совершенного накануне варварского акта. "Не в первый раз, действуя подобно своим идейным вдохновителям под покровом ночи, нынешние последователи шухевичей и бандер воюют с могилами героев-победителей, отдавших жизнь за освобождение Украины", - отмечается в сообщении. "Мы вправе рассчитывать на уважительное отношение к нашей общей памяти", - подчеркнули в МИД России.

РБК