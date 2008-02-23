Партия регионов отстегнула Северодонецку 5 миллионов

Город Северодонецк получил от Партии регионов 5 млн. грн. благотворительной помощи на ремонт культурных и спортивных заведений города, в том числе Ледового дворца Дома культуры «Строителей» и детских спортивных школ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН по телефону сообщил начальник Управления внутренней политики Северодонецкого городского совета Андрей БОДРОВ.

По его словам, предоставление благотворительной помощи городу было одной из договоренностей северодонецкого городского председателя Владимира ГРИЦИШИНА с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во время обсуждения темы проведения в городе 1 марта встречи 120 народных депутатов-“регионалов” с избирателями и депутатами всех уровней, или так называемого II Северодонецкого съезда.

А.БОДРОВ также сообщил, что городская организация Партии регионов, в соответствии с еще одной договоренностью В.ГРИЦИШИНА и В.ЯНУКОВИЧА, вышла из состава Луганской областной партийной организации, и теперь подчинена центральному партийному органу. По словам А.БОДРОВА, такое решение было принято из-за попыток областного руководства Партии регионов повлиять на северодонецких “регионалов” и через них выразить недоверие мэру города В.ГРИЦИШИНУ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Ледовом дворце Северодонецка состоится ІІ Всеукраинский съезд депутатов советов всех уровней.

На форуме предлагается обсудить пять тем: о нарушениях прав местного и регионального самоуправления; о системных нарушениях прав русскоязычных граждан Украины; о фальсификациях и пересмотре исторического прошлого Украины; о внеблоковом статусе, провозглашенном при создании независимого государства Украина, и об отношении к НАТО.