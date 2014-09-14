Обстановка в Донецке критическая, есть жертвы - горсовет

Об этом сообщает сайт городского совета.

"По состоянию на 19.00 обстановка в Донецке критическая. В течение всего дня по городу не смолкают звуки залпов", - говорится в сообщении.

В частности, продолжаются артобстрелы Куйбышевского и Киевского районов.

"Имеются разрушения жилых домов, инфраструктуры, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. Точная информация будет сообщена дополнительно", - сообщает горсовет.

О многочисленных обстрелах сообщают и пользователи соцсетей.