Обстановка в Донецке критическая, есть жертвы - горсовет
21:07, 14 сентября 2014Политика
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По состоянию на 19:00 в Донецке не стихают звуки залпов, среди мирного населения есть жертвы.
Донецк обстреливают / @Dbnmjr
Об этом сообщает сайт городского совета.
"По состоянию на 19.00 обстановка в Донецке критическая. В течение всего дня по городу не смолкают звуки залпов", - говорится в сообщении.
В частности, продолжаются артобстрелы Куйбышевского и Киевского районов.
"Имеются разрушения жилых домов, инфраструктуры, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. Точная информация будет сообщена дополнительно", - сообщает горсовет.
О многочисленных обстрелах сообщают и пользователи соцсетей.
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