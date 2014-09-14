Обстановка в Донецке напряженная, в трех районах слышны залпы орудий

Об этом говорится в сообщени пресс-службы мэра Донецка Александра Лукьянченко.

"По состоянию на 9.30 обстановка в городе напряженная. Жители сообщают о том, что в Ленинском, Петровском и Кировском районах слышны звуки залпов", - говорится в сообщении. Читайте такжеВ результате обстрела в Донецке поврежден газопровод

Коммунальные службы, обеспечивающие жизнедеятельность города, работают в штатном режиме. Общественный транспорт осуществляет движение согласно графикам "выходного дня".