Обстановка в Донецке напряженная, в трех районах слышны залпы орудий
10:13, 14 сентября 2014Политика
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Ночь с 13 на 14 сентября в Донецке прошла без активных военных действий, периодически раздавались одиночные выстрелы из крупнокалиберных орудий.
REUTERS
Об этом говорится в сообщени пресс-службы мэра Донецка Александра Лукьянченко.
"По состоянию на 9.30 обстановка в городе напряженная. Жители сообщают о том, что в Ленинском, Петровском и Кировском районах слышны звуки залпов", - говорится в сообщении. Читайте такжеВ результате обстрела в Донецке поврежден газопровод
Коммунальные службы, обеспечивающие жизнедеятельность города, работают в штатном режиме. Общественный транспорт осуществляет движение согласно графикам "выходного дня".
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