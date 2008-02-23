В Крыму пророссийские силы сцепились с украинскими националистами

Активисты пророссийских сил сегодня в Симферополе сорвали презентацию книги последнего главного командира Украинской повстанческой армии Василия Кука (1913-2007) «УПА в вопросах и ответах».

Как передает корреспондент УНИАН, вход в здание, где должна была пройти презентация книги, оцепили порядка 50 правоохранителей. Организаторы презентации – крымские представители Конгресса украинских националистов (КУН) - находились в помещении.

Тем временем на улице порядка 150 человек – активистов Партии регионов, Компартии, партии «Русский блок» и Блока Витренко «Народная оппозиция» - устроили протестую акцию. «Регионалы», коммунисты и «витренковцы» скандировали лозунги против УПА, дудели в дудки, включали песни со словами «Я рожден в Советском Союзе…», «Священная война» и т.п. Кроме того, активисты пророссийских сил попытались занести в здание, где должна пройти презентация, черный гроб с надписью «Врагам России, банденровцам», однако их оттеснили правоохранители.

Активисты пророссийских сил все-таки проникли в здание, где должна была пройти презентацию книги. Депутат Верховной Рады Крыма из блока «За Януковича!» Олег СЛЮСАРЕНКО заявил журналистам, что люди не позволят «в этот святой праздник» - 23 февраля - «проводить бандеровские, фашистские шабаши».

«Был брошен вызов всей общественности Крыма. Мы пришли сюда и сказали: предоставьте документы, на основании чего вы здесь проводите акцию, и оказалось, что акцию они проводят незаконно! Поэтому мы им указали на дверь, и укажем впредь, если они сюда еще явятся», - сказал О.СЛЮСАРЕНКО.

Между тем, лидер крымской организации КУН Василий ОВЧАРУК продемонстрировал некий документ, в котором милиция была проинформирована о проведении презентации книги об УПА. При этом О.СЛЮСАРЕНКО заявил, что этот документ "филькина грамота", и требовал прекратить мероприятие.

«УПА проводила боевые действия против оккупантов – как против немецкого фашизма, так и против красного коммунизма. УПА воевала не против народа России, а против красного коммунизма, который до этого уничтожил миллионы людей, - сказал В.ОВЧАРУК в интервью журналистам. – И мы хотели сегодня дать информацию, что УПА – это герои».

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в Симферополе должна была пройти презентация книги "УПА в запитаннях і відповідях". Кроме того, в ходе презентации должны были быть продемонстрированы звуковые дорожки с голосом В.Кука и обнародовано его обращение к молодым украинцам. Записи были сделаны незадолго до смерти В.Кука в 2007 году.

Справка УНИАН. Василий Кук (псевдонимы – Лемех, Юрко, Медвидь, полковник Коваль) родился 11 января 1913 года в селе Красном на Львовщине.

В 40-х годах В.Кук становится одним из ближайших соратников Романа Шухевича, позже его заместителем. После смерти Р.Шухевича в марте 1950 г. принимает обязанности руководителя УПА.

Захваченный в плен в 1954 г. В.Кук шесть лет находился в заключении, откуда был освобожден во времена хрущевской «оттепели».

Умер в сентябре 2007 года.