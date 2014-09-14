В Киеве начались съезды партий “Батькивщина”, ВО "Свобода" и "Народный фронт"

Как передает корреспондент УНИАН, на съезд прибыли 184 делегата.

По данным пресс-службы «Батькивщины», на съезде также присутствуют дипломаты, в частности, председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбински, духовенство, выдающиеся общественные деятели.

Ожидается, что съезд утвердит предвыборную программу партии, с которой «Батькивщина» пойдет на досрочные парламентские выборы.

Кроме того, будут утверждены кандидаты в народные депутаты от партии.Читайте такжеЯценюк и Турчинов разделили должности в своей партии и включили в свои ряды известных украинцев (список)

На съезде ВО «Свобода» присутствуют делегаты из всей Украины, в частности из Крыма.

Как напомнили в пресс-службе, на первом этапе съезда, состоявшегося 5 сентября, делегаты приняли решение об участии «Свободы» во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

По завершении съезда состоится представление украинско-грузинской общественной инициативы «Помощь друзьям». Грузия заявляет о своем желании принять на реабилитацию 300 детей участников антитеррористической операции на востоке Украины. В свою очередь, украинская сторона обязуется обеспечить покрытие транспортных расходов – эту задачу берет на себя Всеукраинское объединение «Свобода».

Как передает корреспондент УНИАН, съезд партии "Народный фронт" проходит в помещении «Художественного арсенала».

В ходе съезда, как ожидается, будут выдвинуты кандидаты в народные депутаты на досрочных парламентских выборах.

На съезде присутствуют лидеры партии - премьер-министр Украины Арсений Яценюк и председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.