В Харькове голодают 140 машинистов: их семьи присоединятся в понедельник

К акции голодовки машинистов Харьковского метрополитена присоединятся члены их семей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Свободного профсоюза железнодорожников Харьковского метрополитена.

По информации пресс-службы, к возобновленной акции протеста машинистов метрополитена в форме бессрочной голодовки, в которой принимают участие уже около 140 машинистов, готовы присоединиться еще 140 машинистов.

Председатель профсоюза Владимир ДЕМИДЕНКО заявил, что «голодающих машинистов с понедельника, 25 февраля, поддержат также и члены их семей».

Главным требованием машинистов остается немедленное увольнение отстраненного от обязанностей начальника Харьковского метрополитена Сергея МУСЕЕВА, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, бессрочная голодовка 7 машинистов началось на площади Свободы в Харькове 11 февраля и была приостановлена 15 февраля после достижения договоренностей с назначенным приказом Минтранса новым и.о. начальника метрополитена Геннадием БРОНШПАКОМ создать согласительную комиссию и восстановить в должности 21 уволенного машиниста.

Новый виток конфликта возник после того, как по постановлению Киевского райсуда Харькова С.МУСЕЕВ вернулся к исполнению обязанностей начальника и отменил все приказы и договоренности, достигнутые с Г.БРОНШПАКОМ. 21 участник акции снова начали голодовку и в тот же день о присоединении к ним объявили еще около 140 работающих машинистов. Сегодня на площади Свободы стоят палатки, акция продолжается.

Как сообщил на площади во время переговоров с забастовщиками начальник Управления промышленности Харьковской ОГА Владлен ВАВИЛОВ, руководство облгосадминистрации обеспокоено масштабами акции, которая может парализовать работу метрополитена, и принимает меры, в частности, обращается к Генеральной прокуратуре Украины, СБУ и Минтрансу с просьбой вмешаться в процесс разрешения конфликта.