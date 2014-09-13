В понедельник на Львовщине начнутся украинско-американские военные учения

В Львовской области с 15 по 26 сентября на территории Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного (Яворивский военный полигон) будут проходить совместные украинско-американские военные учения «Репид Трайдент-2014», в которых примут участие около 1,2 тыс. военнослужащих из 15 стран мира.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе украинско-американских тактических учений „Репид Трайдент-2014”, во время учений по территории Центра будут перемещаться военные колонны, поэтому некоторые зоны автодорог на территории Международного центра миротворчества и безопасности будут ограничены для движения гражданского автотранспорта.

Также будет привлекаться бронетехника и будут проводиться учебные стрельбы из стрелкового оружия, будут осуществляться полеты вертолетов армейской авиации.

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Руководство учений с целью обеспечения безопасности гражданского населения призвало жителей Львовщины в этот период не посещать расположение учебных участков полигона, соблюдать правила дорожного движения во время встречи на автодорогах с военными автоколоннами.