Frankfurter Allgemeine: Бесплатно в Сибирь

Об этом сообщает Фридрих Шмидт в своей статье «Бесплатно в Сибирь», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

«Однажды я уехал в Магадан», пел великий русский бард Владимир Высоцкий, «не от себя бежал, не от чахотки». 400 украинцев, которые на днях приземлились в городе на Дальнем Востоке России, тоже не бежали от себя, но от войны в их стране. И Магадан, где при Сталине был основан исправительно-трудовой лагерь и который в советский период был запретной зоной, они явно не добровольно выбрали местом назначения. По сообщениям СМИ, пассажиры после приземления спросили: «Где мы?»

При взлете в Симферополе, столице Крыма, им сказали, что они летят в Анапу, город на Черном море недалеко от Крыма. Более чем в 11 000 километрах дальше на восток, чем ожидалось, они узнали, что бесплатно получили только этот полет, любой другой будет стоить им полную цену. Андрей Мальгин, русский журналист, возмущался, что правительство Кремля хочет ввести сталинскую традицию – программу заселения непопулярных регионов России. В городе Магадане население со времен распада СССР сократилось более, чем на треть до 94 000 человек. Из этого региона, где большую часть года морозы, уезжают все больше людей.

«Добровольно» в Сибирь

По оценкам Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, в начале месяца в Украине 260 000 человек бежали от боев («перемещенные лица»). По официальным данным, с начала апреля в Россию переехали и остались там 820 000 украинцев. Примерно 130 000 украинцев попросили временного убежища или статуса беженцев, около 33 000 – российское гражданство. Неясно, или эти цифры соответствуют действительности.

Также неясно, или правда то, что вице-премьер Дмитрий Козак объявил в понедельник: что каждый день 500 украинцев подают заявку на участие в государственной программе по «добровольному переселению соотечественников из-за рубежа». В конце прошлой недели в программе приняли участие уже 4500 украинцев. Целью должна быть отметка в 20 000 человек. Многие украинцы хотели приехать на Дальний Восток, утверждал Козак. Премьер-министр Дмитрий Медведев также пообещал в понедельник, по-видимому, в ответ на сообщения, такие как из Магадана, что «беженцев» никто не будет насильно переселять и принуждать к работе.

«Помочь» новой родине

Однако, он призвал «новоприбывших» внимательно рассмотреть любые предложения работы: вы должны «понимать, что у нас бывают разные ситуации в разных местах, и постараться, если вы решите остаться в России, в этом смысле помочь вашей новой родине». Газета "Новые известия" сообщила, ссылаясь на российских правозащитников, что многие украинцы сидели бы в России «на всякий случай». С обещанием рабочих мест и крыши над головой, их отправили бы в Сибирь или на Дальний Восток.

Затем не оказалось ни того, ни другого. Примерно 200 переселенцев выброшены в Республике Саха (Якутия) на Дальнем Востоке без денег, паспортов, работы и постоянного места проживания. Примерно такая же ситуация у группы переселенцев к востоку от озера Байкал. Их пообещали отвезти в европейскую часть России. Люди, согласно данным газеты, выразили свое отчаяние и сказали: «Лучше бы мы остались дома под бомбами».