В Ростовской области военные инструкторы готовят экипажи для танков, переданных боевикам

В Ростовской области военные инструкторы готовят членов экипажей для танков, которые были переданы боевикам, действующим в Донбассе.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«По оперативной информации, вблизи н.п. Водино (Ростовская обл.) на танкодроме Вооруженных сил РФ российским военными инструкторами проводится подготовка экипажей для танков, которые были переданы террористам», - говорится в сообщении.