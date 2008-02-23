Сегодня Ющенко отмечает день рождения

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает 54-й день рождения.

Он родился 23 февраля 1954 года в селе Хоруживка Сумской области в семье учителей.

В 1975 году закончил Тернопольский финансово-экономический институт. Кандидат экономических наук. Академик Академии экономических наук Украины, академик Украинской Академии экономической кибернетики.

С 1993 по 1999 годы был председателем правления Национального банка Украины, главой НБУ.

С 1999 г. по 2001 г. - премьер-министром Украины.

Был народным депутатом IV созыва.

В декабре 2004-го избран Президентом Украины.

Женат, имеет пятерых детей и двух внуков: сыновья Андрей и Тарас, дочери Виталина, София и Кристина, внуки Яринка и Виктор.

Жена – Екатерина Михайловна ЮЩЕНКО.