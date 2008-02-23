Мороз рассматривает возможность сотрудничества с СДПУ(о)

Социалистическая партия Украины рассматривает возможность сотрудничества с Социал-демократической партией Украины (объединенной).

Как сообщили УНИАН в пресc-службе Социалистической партии Украины, об этом заявил лидер СПУ Александр МОРОЗ.

Социалисты рассматривают вопрос о координации действий с СДПУ(о), где поменялось руководство, и эта политическая сила сегодня стала более активной и убедительной в социал-демократической нише, отметил А.МОРОЗ.

По его словам, сейчас наблюдается тенденция возвращения в СПУ тех, кто в свое время из партии вышел ради создания самостоятельного проекта. Так, распускается партия Всеукраинского объединения левых «Справедливость» Ивана ЧИЖА, большая часть ее представителей готовы вступить в СПУ.

Он также сообщил, что 23 февраля на заседании Политсовета СПУ будет сформирована рабочая группа по координации работы с левыми политическими партиями.

При этом он убежден, что идея создания «Социалистической партии Регионов», о которой много говорят в последнее время, - не более чем технологический проект, цель которого - усилить позиции Партии регионов на Востоке и в Центре Украины. Потом эта структура перейдет под эгиду Партии регионов и будет действовать в ее орбите, добавил лидер СПУ.

По мнению А.МОРОЗА, у социалистов есть все шансы попасть в следующий парламент.

Как показывают социологические исследования, 70% украинцев хотят жить в социально ориентированном государстве. Все избирательные кампании строятся на лозунгах, так или иначе «позаимствованных» у социалистов: доступное образование, качественная медицина, достойные пенсии. Это означает, что у СПУ есть будущее, и тот факт, что социалисты сегодня находятся вне стен парламента, не означает крах социалистической идеи, отметил А.МОРОЗ.

«Соцпартия - это востребованная обществом структура, именно этого боится власть, которая сегодня делает все для политического уничтожения СПУ. Посмотрите, все левые партии - такие, как ПСПУ или «Союз левых сил» - ни что иное, как попытки клонировать Соцпартию, ослабить ее. Но как показывает опыт, успехов на этом поприще ждать не стоит, даже и вложив в раскрутку клонов немалые средства», - уверен лидер А.МОРОЗ.