В Уганде закончилась 20-летняя гражданская война, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Правительство и повстанцы достигли договоренности о мире. Окончательное соглашение будет подписано в течение следующих двух недель. Соглашение предусматривает возможность вхождения представителей группировки в правительство, а также назначения на дипломатические и военные посты.

Мятежники из "Армии сопротивления Господа" 20 лет наводили ужас на север Уганды, терроризируя местное население. Особенность угандийского конфликта в том, что Международный уголовный суд признал лидеров мятежников виновными в тяжких преступлениях против населения. Получается, что они должны понести соответствующее наказание. Однако у "Армии сопротивления Господа" достаточно много сторонников.