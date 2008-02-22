Тимошенко встретилась с японским «Советом мудрецов»

Украина заинтересована в расширении сотрудничества с японскими компаниями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, это подчеркнула премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время встречи с представителями Японской Федерации бизнеса “Кейданрен” (Совет мудрецов).

“Украина заинтересована в использовании передовых японских технологий во всех сферах”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр приветствовала проведение сегодня в Киеве первого совместного заседания Комитета делового сотрудничества между Украиной и Японией и выразила надежду, что проведение этого мероприятия придаст новый импульс экономическим отношениям двух государств.

Также участники встречи обсудили возможные направления будущего двустороннего сотрудничества.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила о намерении правительства обеспечить доступ мощных международных инвесторов, в частности и японских, к участию в открытой и прозрачной приватизации в таких сферах экономики Украины как энергетика и коммуникации.

Кроме того премьер информировала о заинтересованности правительства в использовании опыта компаний Японии по строительству автомобильных дорог и инфраструктуры. Такое сотрудничество, по ее мнению, является актуальным в связи с проведением в Украине Евро-2012.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что считает возможным сотрудничество с Японией по привлечению в Украину новых долгосрочных кредитов в государственное ипотечное учреждение для финансирования программ по построению доступного и качественного жилья.

Во время встречи Ю.ТИМОШЕНКО сообщила представителям японского бизнеса, что украинская сторона в ближайшее время подготовит совместные проекты по углублению сотрудничества по отдельным направлениям.