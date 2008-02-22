Яворивский предлагает ликвидировать должность Балоги

Народный депутат Украины от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Кировограде высказал предположение о нецелесообразности существования должности руководителя Секретариата Президента.

«Может, нужно думать, чтобы вообще отменить эту должность», - сказал он.

По словам В.ЯВОРИВСКОГО, к такому мнению он пришел после размышлений об избыточной амбициозности и желании политической самоидентификации у каждого из тех, кто занимал эту должность в последние годы, назвав, в частности, Виктора МЕДВЕДЧУКА и нынешнего руководителя Секретариата Виктора БАЛОГУ.

По мнению В.ЯВОРИВСКОГО, «ситуация в Киеве сейчас коварная», и не в последнюю очередь из-за недавнего решения В.БАЛОГИ и нескольких депутатов выйти из состава партии «Народный Союз Наша Украина». «Это своеобразный ответ на обиду. Недавно Кабмин отменил несколько коррупционных решений предыдущего правительства относительно выделения земельных участков. В том числе и решение о предоставлении БАЛОГЕ в пользование больше 260 га на Закарпатье», - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ. По его словам, таким образом руководитель Секретариата Президента поставил под угрозу существование в парламенте фракции НСНУ и демократической коалиции в целом.