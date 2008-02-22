Ющенко наведается в Таджикистан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ближайшее время планирует посетить Таджикистан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Москве, комментируя результаты своей сегодняшней встречи с Президентом Таджикистана Эмомали РАХМОНОМ.

По словам В.ЮЩЕНКО, визит в Таджикистан состоится еще до визита в Казахстан (4-5 марта –УНИАН).

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что основными темами визита будет вопрос гидроэнергетики этой страны.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украина и Таджикистан хотят проработать ряд экономических проектов, особенно тех, которые касаются гидроэнергетики. «У нас есть большой портфель заказов. Уже на сегодня более 20 млн. дол. на производство больших турбин для силовых установок гидрокомплексов», - сказал Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это лишь начало диалога, потому что в ближайшие годы планируется задействовать 6 гидроаккумулирующих и генерирующих комплексов в Таджикистане.

Также он напомнил, что эти гидротурбины производит Сумское предприятие им. Фрунзе и другие украинские предприятия. Таким образом, Украина может произвести весь комплекс гидроэнергетики.

Кроме того, Президенты договорились, что Украина будет обучать таджикских военных, врачей, педагогов.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что в понедельник в Украину прибывает министр обороны Таджикистана для проведения консультаций по военно-техническому сотрудничеству.