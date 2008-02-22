В проекте «Rе:Акція» на “5-м канале” примут участие депутаты Матвиенко и Сивкович

Сегодня в 19.15 на “5-м канале” в проекте «Rе:Акція» примут участие народные депутаты Анатолий МАТВИЕНКО (НУ-НС) и Владимир СИВКОВИЧ (Партия регионов).

Также участниками программы будут эксперты Алексей ГОЛОБУЦКИЙ (Агентство моделирования ситуаций), Юрий ЯКИМЕНКО (Центр Разумкова) и четверо ведущих отечественных журналистов.

Тема сегодняшней программы: “Северодонецк -2: новая попытка сепаратизма или политтехнология? Какая его реальна цель?".

«Rе:Акція» является совместным проектом информационного агентства УНИАН, “5-го канала” радио 106 FМ и холдинга «Главред-медиа».