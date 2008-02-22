Черновецкий поздравит Ющенко не просто, а от души

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что намерен поздравить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с днем рождения не просто как государственный чиновник, а «от души».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сказал сегодня, отвечая на вопрос журналистов, как он собирается поздравлять В.ЮЩЕНКО с днем рождения 23 февраля.

«Что касается дня рождения Виктора Андреевича ЮЩЕНКО, то не подлежит обсуждению, что это требует поздравления. Я знаю ЮЩЕНКО Виктора Андреевича, наверное, лет 20, и всегда его поздравлял с днем рождения. И он меня поздравлял с днем рождения. Я буду делать это от души», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В то же время он добавил, что «в принципе, есть и правила государственного чиновника».