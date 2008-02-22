Янукович наконец-то зарегистрировал в Раде свой проект по НАТО

15:24, 22 февраля 2008
Политика
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Лидер ПР хочет докладывать лично

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления, согласно которому любые решения относительно вступления Украины в НАТО принимаются по результатам всеукраинского референдума.

Проект соответствующего постановления №1402-5 зарегистрирован в парламенте 21 февраля.

“Решения относительно вступления Украины в НАТО принимаются по результатам всеукраинского референдума по данному вопросу”, – говорится в документе авторства В.ЯНУКОВИЧА.

Также в постановлении отмечается, что он вступает в силу со дня его принятия.

Как отмечается в объяснительной записке к проекту постановления “О решении относительно вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО)”, “законопроект разработан с целью установления процедуры принятия решения Украиной относительно вступления в НАТО”.

По мнению автора документа, принятие постановления обусловлено “требованием более 15 млн. граждан Украины выступить против интеграции Украины в любую военно-политическую организацию, в частности и НАТО”.

Принятие же постановления даст возможность разрешить общественно важный вопрос, считает лидер Партии регионов.

Также В.ЯНУКОВИЧ выражает желание лично “докладывать законопроект на пленарном заседании Верховной Рады”.

 

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