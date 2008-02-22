Третьяков знает, зачем Балога наступает на грабли

«Не один глава Секретариата, который приходил к Виктору Ющенко, предлагал идею создания новой партии. Все они, кстати, в прошлом – члены СДПУ(о). И Виктор Андреевич как очень демократичный человек всем отвечал: «Хочешь создавать? Иди – создавай». Почему президент должен кому-то перстом указывать, создавать или не создавать?», - так нардеп от НУ-НС Александр Третьяков в интервью «Профилю» прокомментировал предположение о том, что идея создания новой партии «под» Президента Виктора Ющенко принадлежит лично главе его Секретариата Виктору Балоге.

«Это личное дело Виктора Ивановича (инициатива создания новой партии – ред.). Я не верю в партию, которая создается вертикально – сверху вниз. Сверху вниз можно создавать только исполком партии», - подчеркнул Третьяков.

Политик напомнил, что «уже были «Злагоды» искусственные, НДП, СДПУ(о) – я не верю в подобные силы. Я категорически против такого. Есть такая старая шутка: почему украинцы каждый раз наступают на грабли? – проверяют, украли их или нет. Если еще раз кто-то хочет испытать судьбу и попробовать создать партию сверху вниз, командуя с Банковой, то я на 100% уверен – это не политика Виктора Ющенко, публично объявленная им в 2004 году».

Вместе с тем Третьяков не верит и в то, что создание «партии Балоги» приведет к расколу внутри Партии регионов и Нашей Украины (предполагается, что целые группы депутатов и видных членов партий перейдут в ряды новой политической силы).

«Я не верю в раскол Партии регионов. Она – монолитна, как и «Наша Украина», - подчеркнул Третьяков.