Балога похвалил Тимошенко

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что визит премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Москву стал продолжением усилий Президента Виктора ЮЩЕНКО по урегулированию проблем с поставками газа в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В частности, В.БАЛОГА выделяет несколько положительных аспектов по итогам рабочего визита премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в Москву. По его мнению, важным является понимание правительством всего комплекса проблем в отношениях между Украиной и Россией в сфере газовых поставок и необходимости их безотлагательного решения. В частности, речь идет о готовности правительства как можно скорее погасить задолженность за уже потребленный газ и подготовить договорную основу новых схем импорта и транспортировки российского топлива. «Кабинет Министров воспринял слова Президента о том, что страна не может жить в долг, как решительную директиву платить по счетам своевременно и сполна. Другого варианта для дальнейшего развития взаимоотношений с Россией в энергетике нет», - подчеркнул глава Секретариата.

В.БАЛОГА отметил, что проведенные Ю.ТИМОШЕНКО встречи и переговоры в Москве стали практическим продолжением договоренностей между Президентами Виктором ЮЩЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ. В первую очередь, это касается решения лидеров двух стран о том, что оплата за потребленный в 2007 году газ будет осуществляться по прошлогодним контрактным ценам. Следующим заданием для Кабмина является разработка соглашений между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» о поставках газа на взаимовыгодных принципах, с чем согласились два президента. «Глава государства ожидает от правительства конкретных предложений», - сказал В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата обратил внимание, что официальные представители «Газпрома» заявили о необходимости продолжения двусторонних переговоров по газовой проблематике. По его словам, «это вполне понятно, ведь за одну встречу дать все ответы на все сложные вопросы в этой сфере невозможно. Нужно только не сбавлять интенсивность такого диалога, который позволит уже в ближайшем будущем выйти на конкретные решения».

В.БАЛОГА также отметил, что во время встреч украинского премьера с руководителем правительства России и председателем правления «Газпрома» российская сторона не вышла за рамки договоренностей лидеров двух держав.

Руководитель Секретариата сообщил, что в понедельник, во время традиционной встречи между Президентом, председателем Верховной Рады и премьер-министром, Ю.ТИМОШЕНКО обстоятельно отчитается об итогах своего визита в российскую столицу. Президентские директивы на последующие официальные контакты правительственных чиновников будут скорректированы с учетом уже достигнутых договоренностей.

«Визит Ю.ТИМОШЕНКО в Москву засвидетельствовал, что поиск результата только тогда будет успешным, когда все усилия будут направлены на единую цель, и согласованы», - подчеркнул В.БАЛОГА.