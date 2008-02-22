Каськив считает, что Украине стоит вернуть ядерный статус

Народный депутат Украины от гражданской партии «Пора» Владислав КАСЬКИВ инициирует рассмотрение в Верховной Раде вопроса о возвращении ядерного статуса Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ГП "Пора" Марьяна ПОЧТАР, отметив, что «Пора» своим парадом перед Посольством Российской Федерации начала широкую гражданскую кампанию «За ядерный щит Украины».

По убеждению членов "Поры", "последние заявления Президента РФ ПУТИНА, пропитанные истерическими нотками, содержат прямые угрозы нацеливания на Украину российских ядерных ракет".

Как говорится в заявлении Политсовета ГП "Пора", "становится очевидным, что рассчитывать на систему коллективной безопасности с участием РФ - как минимум ненадежно. Украина должна искать реальные альтернативы соглашениям 1994 года, от выполнения которых Россия де-факто отказалась".

Как считают в "Поре", такими альтернативами, способными обеспечить действительную безопасность Украины, являются: в сфере внешней политики - подключение к действительно эффективной системе коллективной безопасности, каковой является Североатлантический альянс; в сфере собственной обороноспособности - восстановление в Украине полного замкнутого ядерного производственного цикла и отказ от искусственно навязанного Украине в начале 1990-х безъядерного статуса".

"ПУТИН своими заявлениями освободил нас от обязательств 1994 г., и открыл Украине дорогу к «ядерному клубу», где мы сможем почувствовать себя в безопасности, опираясь на собственный интеллектуальный, технический и военный потенциал", - подчеркивается в заявлении "Поры".