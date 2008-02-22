Тимошенко в Москве сходила на кофе с Пугачевой
13:51, 22 февраля 2008Политика
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Премьер призналась журналистам
В одном из ресторанов в центре Москвы Юлия Тимошенко встретилась с Аллой Пугачевой, пишет Украинская правда. Кроме нее на встрече был Михаил Левинский, импрессарио артистки и еще несколько человек.
«Ой... Да-а-а-а, было! Просто мы встретились, познакомились, ходили вместе кофе пить", - призналась журналистам уже по окончании брифинга в Борисполе Юлия Тимошенко. И это была едва ли не единственная ее искренняя улыбка за весь визит в Москву, отмечает издание.
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