Тимошенко в Москве сходила на кофе с Пугачевой

В одном из ресторанов в центре Москвы Юлия Тимошенко встретилась с Аллой Пугачевой, пишет Украинская правда. Кроме нее на встрече был Михаил Левинский, импрессарио артистки и еще несколько человек.

«Ой... Да-а-а-а, было! Просто мы встретились, познакомились, ходили вместе кофе пить", - призналась журналистам уже по окончании брифинга в Борисполе Юлия Тимошенко. И это была едва ли не единственная ее искренняя улыбка за весь визит в Москву, отмечает издание.