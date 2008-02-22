Яценюк хочет политическое соглашение, но 100-процентной гарантии не дает
Со временем появятся новые поводы...
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что даже подписание политического соглашения не будет гарантировать непрерывной работы украинского парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам по окончании встреч с фракциями коалиции.
«Даже подписание политического соглашения не даст стопроцентной гарантии непрерывности работы ВР», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
По его словам, впоследствии появятся новые поводы для того, чтобы спровоцировать очередной парламентский кризис. Но в любом случае, отметил А.ЯЦЕНЮК, надо начать работу и зайти в сессионный зал.
Председатель ВР отметил, что он в ни одном случае не переоценивает роль и место политического соглашения. «Но это сегодня выход из этой политической ситуации. Да, временный, да, возможно, не самый совершенный, но выход, и поэтому я настаиваю на подписании настоящего документа», - сказал он. А.ЯЦЕНЮК отметил, что эту идею поддерживают и 4 фракции Верховной Рады, кроме КПУ.
Он сообщил, что переговоры лидеров фракций относительно политического соглашения состоятся в понедельник в 11.00. На протяжении субботы, отметил А.ЯЦЕНЮК, он доработает текст политического соглашения, а в воскресенье разошлет всем фракциям.