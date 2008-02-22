Тимошенко отменила 10 постановлений Януковича

Министерство юстиции осуществило экспертизу правительственных актов, изданных в период с 4 августа 2006 года по 18 декабря 2007 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, предметом экспертизы было выявление возможных коррупционных схем и злоупотреблений во время расходования бюджетных средств, отчуждения государственного имущества и т. п.

По словам министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА, по результатам экспертизы правительством уже отменены 10 актов Кабинета министров. В том числе – распоряжение от 19 сентября 2007 года «О согласовании предложения относительно создания Музея виноделия «Магарач», ряда распоряжений за июнь-июль 2007 года, касающиеся передачи зданий, сооружений и другого имущества, расположенного на территории урочища "Межгорье", постановления от 2 октября 2007 года «Об утверждении Устава государственного предприятия «Авиационный научно-технический комплекс им. Антонова» и т. п.

Кроме того, по результатам экспертизы внесены изменения к четыре правительственные акты. В частности, постановление от 9 октября 2006 года «Вопросы предварительной оплаты товаров, работ, услуг, которые закупаются за бюджетные средства», постановление от 6 июня 2007 года, которым утвержден Порядок отчуждения объектов государственной собственности, распоряжение от 19 ноября «О выделении дополнительных средств для проведения первоочередных работ по ликвидации последствий аварии, произошедшей 18 ноября 2007 года на арендном предприятии «Шахта имени А.Ф.Засядько» и в Регламент Кабинета министров, утвержденного постановлением от 18 июля 2007 года.

На сегодня, сообщил министр юстиции, готовятся проекты об отмене еще 6 актов, признание утратившими действие 4 актов, а также внесение изменений в 18 актов.

Еще 12 актов, содержащих признаки коррупционных злоупотреблений, на момент экспертизы утратили силу, поскольку были связаны с бюджетным или календарным годом. Кроме того, сообщил министр юстиции, 11 актов, принятых предыдущим правительством с нарушением законодательства, были актами разового действия и на момент экспертизы оказались выполненными.