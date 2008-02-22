НУ-НС не будет вмешиваться в ”шариковые” дела оппозиции

Лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что стране досрочные парламентские выборы не нужны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании фракции с участием председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как отметил В.КИРИЛЕНКО, «мы не говорим о внеочередных выборах, поскольку мы пришли работать». По его словам, создано правительство, принят бюджет, «всенародно избран Президент и вертикаль местной власти». «Стране не нужны выборы, если кому-то они нужны - пусть скажет прямо, и всем станет понятна еще одна причина блокирования трибуны», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО. При этом он обратил внимание, что, «однако, к прямому разговору оппозиция пока еще не готова».

Он отметил, что фракция НУ-НС ежедневно приходит на работу в парламент, а оппозиция видит главным инструментом политической деятельности «воздушные шарики». «Это также их выбор и их дело, и делать ли и дальше на этом акцент», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что «истина родится только тогда, когда все политические силы будут четко понимать, что их декларируемые цели и ежедневная деятельность должны совпадать».