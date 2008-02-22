Тимошенко намекает, что устранение посредников не снизит цену на газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что отказ от посредников при поставках газа вУкраинуне повлияет на существующую ценовую политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила вчера по возвращении в Киев из Москвы, где она находилась с рабочим визитом.

«Мы будем проводить эти переговоры (о поставках газа в Украину – УНИАН) так, чтобы Украина без остановки продвигалась к прозрачности в газовой сфере – все инициативы, которые задекларировали два президента, плюс то, что будет дорабатывать правительство, – все это будет делать газовый рынок честным, прозрачным, не коррумпированным. Все люди – должностные лица, государственные деятели, которые представляют Украину, сегодня работают над этим», - сказала Ю.Тимошенко.

«Украине и России в области снабжения газом никаких посредников не нужно, и правительство будет очень четко стоять на этих позициях. НАК «Нафтогаз Украины» - это могучая компания, которая может обеспечивать импорт контрактами и дистрибуцию на внутреннем рынке. Эта компания способна выполнить эти функции», - добавила она.

Глава украинского правительства подчеркнула, что отказ от посреднических структур и выход на прямые контракты является первоочередным заданием правительству.

Премьер-министр в очередной раз подчеркнула, что позиция украинского правительства в этом вопросе является последовательной.

«Это является нашим первым заданием, и на сегодняшний день это не уничтожает ту ценовую политику, которую мы сейчас имеем», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.Тимошенко заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2008 года будет импортировать газ непосредственно у российских поставщиков.

Ю.Тимошенко не раз заявляла о намерении отказаться от посредников в вопросе снабжения газом Украины.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария, 50% принадлежит "Газпрому", другие 50% - украинским бизнесменам) с апреля 2006 года является основным поставщиком газа в Украину, реализовывая его украинским потребителям через СП ЗАО "УкрГазЭнерго".

В 2008 году в Украину поставляется газ по цене 179,5 дол. за тысячу кубометров против 130 дол. в 2007 году.