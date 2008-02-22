Ющенко предстоит неформальная встреча в Москве

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Доме приемов правительства Российской Федерации примет участие в неформальной встрече глав государств-участниц Содружества Независимых Государств.

Также планируется, что 22 февраля глава Украинского государства проведет ряд двусторонних встреч с Президентами государств-участниц СНГ.

Как сообщал УНИАН, президент Украины В.Ющенко находится с двухдневным рабочим визитом в Российской Федерации.

Накануне, 21 февраля, Президент Украины провел встречу с Патриархом Московским и всея Руси Алексием ІІ.

Кроме того, В.Ющенко дал интервью российским СМИ.