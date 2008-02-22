Сколько просуществует коалиция НУ-НС и БЮТ (опрос)

Почти половина (45,3%) граждан считает, что нынешняя парламентская коалиция при участии Блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина - Народная Самооборона» через несколько месяцев распадется.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра социальных исследований “София”, которое было представлено сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Вместо этого, тех, кто надеется, что коалиция просуществует длительное время (не меньше года) - гораздо меньше (35,3%). Достаточно много респондентов не определились с ответом - 19,4%.

Также в соответствии с исследованием, политическая ситуация в стране все больше вызывает у украинских граждан обеспокоенность и тревогу. В частности, почти половина опрошенных оценивает нынешнюю политическую ситуацию как „острую, конфликтную" (указали 35,7%) или как „взрывоопасную" (11,9%). Для сравнения: в ноябре 2007 г. политическую ситуацию как „острую, конфликтную" или как „взрывоопасную" характеризовали 37,0% респондентов, а теперь - 47,6%. Нынешние оценки политической ситуации приближаются к показателям, имевшими место во время политического кризиса весной 2007 г.

Кроме того, три четверти (77,7%) опрошенных в той или другой степени негативно оценивают деятельность Верховной Рады Украины, тогда как „положительно" или „скорее положительно" – только 15,6%. Еще 6,7% респондентов не определились с ответом.

Больше половины (59,0%) опрошенных „негативно" или „скорее негативно" характеризуют работу правительства. В той или другой степени положительно оценивают работу Кабинета министров - треть (32,1%) респондентов. Не определились с ответом - 8,9%.

В то же время, среди руководителей центральных органов власти наиболее критически характеризуется робота Виктора ЮЩЕНКО в должности Президента Украины. На сегодня деятельность В.ЮЩЕНКО оценивают „положительно" или „скорее положительно" 35,4% опрошенных, а „негативно" или „скорее негативно" - 59,6%.

Немного благосклоннее воспринимается деятельность нового спикера парламента. Работу Арсения ЯЦЕНЮКА в должности председателя Верховной Рады так или иначе положительно характеризуют 37,8% опрошенных, а негативно - 45,5%.

Деятельность Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра Украины оценивают „положительно" или „скорее положительно" - 47,6% респондентов и ровно столько же (47,6%) - так или иначе негативно. Работу Ю.ТИМОШЕНКО характеризую более положительно, нежели деятельность возглавляемого ею Кабинета министров. Такое несоответствие объясняется тем, что оценка деятельности Ю.ТИМОШЕНКО как главы правительства является также в известной степени проявлением политической поддержки, лояльности к ней.

Также среди украинских граждан нет однозначного мнения относительно того, сможет ли правительство во главе с Ю.ТИМОШЕНКО добиться улучшения экономической ситуации в стране. Почти половина (45,6%) опрошенных так или иначе дали утвердительный ответ на этот вопрос. В то же время, столько же (46,2%) респондентов ответили: „однозначно нет" или „скорее, нет". Не определились с ответом - 8,2%.

Подавляющее большинство (60,5%) опрошенных склонны считать, что решение премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО начать выплату замороженных вкладов Сбербанка СССР предопределено ее стремлением заработать себе популярность. Только треть (31,4%) придерживается мнение, что такое решение было продиктовано искренней заботой о простых гражданах, стремлением защитить их интересы. Не определились с ответом 8,1%.

Опрос проводился с 6 по 13 февраля 2008 года. В целом опрошены 2 тыс. 20 респондентов. Выборка согласно полу, возрасту, региону проживания и типу поселения представляет население Украины в возрасте старше 18 лет. Опрос проводился во всех областях Украины, АР Крым, Киеве и Севастополе (в целом в 125 населенных пунктах). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.