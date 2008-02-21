Литвин предлагает нардепов-прогульщиков отправлять с вещами на выход

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН предлагает лишать полномочий народных депутатов в случае неучастия в работе Верховной Рады на протяжении месяца без уважительных причин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи фракции Блока Литвина с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

По его словам, необходимо внести соответствующие изменения в закон о статусе народного депутата, и фракция готова поддержать такую норму.

В.ЛИТВИН отметил, что эти изменения должны предусматривать, что народный депутат, который не принимает участия в работе ВР на протяжении месяца без уважительных причин, должен «идти на выход с вещами».

В.ЛИТВИН добавил: «Там скамейка запасных большая, и не будет никаких проблем».

Он также выступает категорически против внесения изменений в Регламент Верховной Рады Украины «под политический момент». Он отметил, что не поддерживает предложение относительно внесения изменений в Регламент, согласно которым парламент будет голосовать лишь один день в неделю.

По словам лидера фракции Блока Литвина, «в этот день людей будут свозить, будут сносить».

В.ЛИТВИН отметил, что среди самых первых вопросов, которые должна рассмотреть Верховная Рада, - послание Президента Украины, рассмотрение Программы деятельности Кабинета министров Украины и заслушивание информации Национального банка Украины относительно денежно-кредитной политики в государстве.

Он также отметил необходимость принятия общегосударственной программы социально-экономического развития, в которой бы не было общих фраз и пожеланий «общегосударственного счастья», а были бы четко выписаны шаги, которые будут предприниматься в экономической и социальной сферах.