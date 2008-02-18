Ющенко разочарован работой МВД
"Страдают десятки тысяч людей"...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО разочарован работой Министерства внутренних дел.
Как передает корреспондент УНИАН, на коллегии МВД В.ЮЩЕНКО остро раскритиковал деятельность министерства.
«У меня нет другого министерства, где бы я так часто появлялся. Этим я хочу сказать, что уровень работы, уровень профессионализма, проблемы, существующие в Министерстве, являются настолько чувствительными, что если мы с ними не справимся, не нормализуем работу МВД, то не справимся и с другими вызовами», - сказал Президент.
Глава государства также заявил, что те руководители ведомства, которые не справляются с обязанностями, должны подавать в отставку.
При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это не персональная обида на кого-то из руководства милиции, а критика организации работы министерства.
«Это не персональная обида, ваша работа показывает, что от нее страдают десятки тысяч людей», - отметил Президент.
В то же время В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что с приходом нового министра Юрия ЛУЦЕНКО милиция будет работать лучше.
«Юрий Витальевич, я надеюсь, что с твоим приходом я увижу кадры (в МВД – УНИАН), которые будут отстаивать национальные интересы, интересы людей, и не будут стесняться жить как все люди», - сказал глава государства.