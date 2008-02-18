Как Шуфрич гипс получил – версия начальника СИЗО

История, в результате которой депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич ближайшие 2-3 недели проходит с ногой в гипсе, а до этого пережил несколько весьма неприятных минут – на ногу депутату уронили автомобиль его коллеги Владислава Лукъянова вместе с самим Лукъяновым внутри - в изложении начальника СИЗО-13 Александр Балдука выглядит несколько иначе несколько иначе, чем в версиях нардепов.

"Парламентарии стали чинить препятствия сотрудникам изолятора, которым поручалось забрать Рудьковского из клиники, я предупредил Шуфрича, что такие действия равнозначны захвату заложника, - заявил Балдук «Сегодня». - Шла бы речь о простых смертных, а не нардепах, — правомерно было применить оружие. Мы же на втором этаже от палаты выстроили живой коридор (кстати, там было не 32 спецназовца, а восемь), и вывезли по нему к лифту на каталке Николая Николаевича, который не возражал покинуть клинику. Однако на первом этаже Шуфрич блокировал центральный выход. А у запасного выхода остановились две машины, одна из которых — депутата Лукьянова. Они не давали подъехать автомобилю "Бориса", на котором предстояло увозить Рудьковского. Лукьянов, не выходя из салона, отказывался тронуться, и по моей команде наши сотрудники начали толкать его машину взад-вперед, чтобы сдвинуть с места. Мы ее не поднимали. У передних колес возник Шуфрич, хотел ее остановить, машина дернулась, и наехала ему на ногу... Он еще умудрился ключи от замка зажигания "скорой" выхватить со стороны пассажира, спрятать их, а потом подбросить под колеса и заявить, что это он их нашел... (Шуфрич обвинения отрицает. — отмечает Сегодня)".

В пятницу вечером клинике в "Борис", привезли экс-министра транспорта Николая Рудьковского для медицинского осмотра и снятии послеоперационных швов, произошла потасовка между народными депутатами от Партии регионов Нестором Шуфричем, Владимиром Сивковичем и Владиславом Лукьяновым и сотрудниками службы исполнения наказаний, которые конвоировали Рудьковского. Нардепы настаивали на том, чтобы Рудьковский остался в клинике. Правоохранители - на том, что он должен вернуться в СИЗО, а утром в субботу его снова доставят в «Борис» для проведения предоперационной подготовки.

С версией Нестора Шуфрича можно ознакомиться тут

А о том, как увидел развитие событий Владислав Лукьянов, читайте тут