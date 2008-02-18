Как Шуфрич гипс получил – версия депутата (фото)

"Мы просили представителей СИЗО дождаться представителей прокуратуры, чтобы оформить пребывание Рудьковского в больнице, потому что 17 февраля должен был прилететь врач, который его будет оперировать, — заявил "Сегодня" нардеп от Партии регионов Нестор Шуфрич.

"Но вдруг появился начальник изолятора с тридцатью спецназовцами, они с криками распихали депутатов и начали вывозить Рудьковского из больницы. Мы ему сказали, что должны приехать представители прокуратуры, и попросили их дождаться. Вместо этого начальник СИЗО стал выламывать боковую дверь больницы, при том, что центральный выход был открыт. Он выламывал боковую дверь, а там была припаркована машина Лукьянова. Лукьянов только успел залезть в нее со стороны сиденья пассажира, как по приказу начальника СИЗО спецназовцы подняли машину и начали куда-то переносить, я им сказал: "Что вы делаете? Там же живой человек!", а они несли машину прямо на меня. Потом, сделав пару шагов, они взяли ее и бросили, и колесом мне уронили на ногу. Я не удержался на ногах, и почувствовал жуткую боль, я начал им что-то кричать, после чего они подняли машину, и меня оттащили мои товарищи".

Напомним, что в пятницу вечером клинике в "Борис", привезли экс-министра транспорта Николая Рудьковского для медицинского осмотра и снятии послеоперационных швов, произошла потасовкамежду народными депутатами от Партии регионов Нестором Шуфричем, Владимиром Сивковичем и Владиславом Лукьяновым и сотрудниками службы исполнения наказаний, которые конвоировали Рудьковского. Нардепы настаивали на том, чтобы Рудьковский остался в клинике. Правоохранители - на том, что он должен вернуться в СИЗО, а утром в субботу его снова доставят в «Борис» для проведения предоперационной подготовки. (По информации пресс-службы Рудьковского, экс-министру назначили еще одну операцию на 17 февраля).