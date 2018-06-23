Как регионалы Рудьковского у конвоя отбивали (фоторепортаж)

В пятницу вечером клинике в "Борис", привезли экс-министра транспорта Николая Рудьковского для медицинского осмотра и снятии послеоперационных швов, произошла потасовка между народными депутатами от Партии регионов Нестором Шуфричем, Владимиром Сивковичем и Владиславом Лукьяновым и сотрудниками службы исполнения наказаний, которые конвоировали Рудьковского.

Инцидент произошел во время того, как представители службы исполнения наказаний пытались забрать Рудьковского обратно в СИЗО.

Народные депутаты настаивали на том, чтобы экс-министр остался в больнице. Однако после потасовки его все же забрали в Лукьяновское СИЗО.

Сообщая об инциденте в эфире программы «Свобода…», Савик Шустер сказал: «в результате потасовки пострадало… здание клиники «Борис». Позже ведущий сообщил, что было принято решение не обнародовать видео инцидента. По не которым данным, об этом договорились нардепы со службой исполнения наказаний.

В субботу стало известно, что во время потасовки в клинике пострадал регионал Нестор Шуфрич - ему на ногу уронили авто регионала Владислава Лукьянова вместе с регионалом Лукьяновым, который на время события сидел в машине.

Шуфричу в клинике «Борис» поставили диагноз «повреждение связок ступни с кровоизлиянием» с необходимостью носить гипс 2-3 недели. Причем сообщение о том, что врачи «Бориса» подозревают у Шуфрича то ли перелом костей, то ли трещину, появилось лишь в субботу ближе к вечеру - в сообщении пресс-службы ПР речь шла о том, что депутату делают рентген, для того, чтобы выяснить тяжесть повреждений.

К сожалению, неизвестным осталось - просидел ли Шуфрич пол суток без медпомощи, или провел то же самое время под рентгеном...

Экс-министру Николаю Рудьковскому врачи назначили еще одну операцию. Но в СИЗО невзирая на предварительные гарантии руководства отказываются еще раз отпускать задержанного в медицинское учреждение. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Рудьковского.

В пресс-службе также сообщили что 15 февраля 2008 года по ходатайству адвоката Николая Рудьковского “прокуратура города Киева дала разрешение на пребывание Рудьковского в стационаре под охраной для проведения предоперационной подготовки в соответствии с рекомендациями врачей. Операция предварительно назначена на 17 февраля”.

***Съемка сделана в клинике “Борис” 15 февраля, около 10 вечера.

Фото предоставлены пресс-службой Николая Рудьковского