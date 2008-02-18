Как Шуфрич гипс получил – версия Лукьянова

Соратник пострадавшего в пятницу во время потасовки в клинике «Борис» регионала Нестора Шуфрича – нардеп от ПР Владислав Лукьянов — владелец того самого автомобиля "Лексус GS-300", который Шуфричу уронили на ногу, изложил «Сегодня» свою версию развития событий, так сказать с другой стороны: "Стояла моя машина, ее начали окружать какие-то люди, никто мне ничего не говорил, ее начали раскачивать, я попытался из нее вылезти, но дверь была заблокирована. Тут я услышал крик Нестора Ивановича, увидел, что машину двигают туда-сюда по его ноге, потом видел, что Шуфрич еле сознание не потерял. Почему они это делали, я понятия не имею".

В то же время Шуфрич утверждает, что действия депутатов от ПР были спровоцированы начальником СИЗО №13 Александром Балдуком. "Начальник СИЗО нам сказал, что получил прямой приказ от руководства департамента забрать Рудьковского в СИЗО при любых обстоятельствах, — утверждает Шуфрич. — Мол, какими бы ни были решения прокуратуры, он их выполнять не будет. В присутствии подчиненных Балдук дал слово офицера, что вернет Рудьковского утром в больницу для подготовки к операции, на основании тех бумаг, которые в нашем присутствии ему передали представители прокуратуры, и никаких других документов ему уже не надо. Мы же ему ответили, что не будем делать никаких заявлений по поводу инцидента с народными депутатами, если Рудьковского вернут в больницу. Мне очень жаль, что в итоге слово полковника оказалось ничего не стоящим, как, наверное, и тот, кто его давал. Я бы не стал делать никаких заявлений, но, учитывая, что по чьему-то политическому заказу больного человека держат в тюрьме и уводят от врачей из больницы, безусловно, не оставлю это дело просто так. И все, кто был виновен, и в нарушении прав Рудьковского, вопреки решениям прокуратуры, а также в нападении на народных депутатов, должны быть привлечены к ответственности. Я обращусь в Генпрокуратуру по этому вопросу в установленном законом порядке".

"Слово офицера вернуть Рудьковского в больницу я действительно давал, и от этого не отрекаюсь, — согласился начальник СИЗО. — Но Нестору Ивановичу не нужно смещать акценты. Я обещал возвратить Николая Николаевича при одном условии: если поступит соответствующее указание моего руководства. Раз Николай Николаевич остается в изоляторе, значит, подобного указания получено не было. Мы же взрослые люди, и выше начальства я себя поставить не имею права".

В пятницу вечером клинике в "Борис", привезли экс-министра транспорта Николая Рудьковского для медицинского осмотра и снятии послеоперационных швов, произошла потасовка между народными депутатами от Партии регионов Нестором Шуфричем, Владимиром Сивковичем и Владиславом Лукьяновым и сотрудниками службы исполнения наказаний, которые конвоировали Рудьковского. Нардепы настаивали на том, чтобы Рудьковский остался в клинике. Правоохранители - на том, что он должен вернуться в СИЗО, а утром в субботу его снова доставят в «Борис» для проведения предоперационной подготовки.

С версией событий в изложении Нестора Шуфрича можно ознакомиться тут