Герман считает, что раздражительность Яценюка - его проблемы

Партия регионов готова принимать участие в досрочных выборах, но считает, что проводить их нецелесообразно, заявила журналистам член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

Как передает корреспондент УНИАН, она заметила, что Партия регионов против нестабильности, а любые внеочередные выборы - это новая нестабильность. «Поэтому, когда коалиция спровоцирует досрочные выборы, а она их провоцирует своей бескомпромиссностью, своей бездеятельностью и своей неготовностью придерживаться демократических принципов, то мы готовы принимать участие в любых выборах и мы готовы брать высокие проценты, но мы против выборов, поскольку это новые расходы, новая нестабильность», - отметила А.ГЕРМАН.

Она сообщила, что сегодня лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН предложил вынести на рассмотрение парламента все постановления относительно НАТО и проголосовать их путем вставания народных депутатов со своих мест в сессионном зале, но это не нашло поддержки. По ее словам, коалиция знает, что у нее нет необходимых 227-ми голосов. «Коалиция делает все, чтобы голосование не состоялось», - отметила А.ГЕРМАН.

Она отвергла любые обвинения председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА в адрес Партии регионов. «То, что Арсений Петрович постоянно раздражен и постоянно кого-то обвиняет и в чем-то подозревает, это проблемы его, а не наши», - сказала А.ГЕРМАН.

При этом она добавила, что председателю ВР «надо просто предпринять шаг, и он увидит, какой будет эффективный результат» при голосовании за постановление по НАТО, которое предлагает фракция Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, А.ЯЦЕНЮК сегодня на заседании Согласительного совета ВР заявил, что фракция Партия регионов не хочет договариваться, и ушел из заседания.