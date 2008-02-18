Если БЮТ и НУ-НС завтра в Раде увидят шарики - это будут проблемы ПР

Фракции БЮТ и НУ - НС намерены завтра зарегистрироваться и зайти в сессионный зал для конструктивной работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции НУ - НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Две фракции завтра зарегистрируются и придут в сессионный зал, чтобы работать. Но если мы увидим опять шарики, то это будут исключительно проблемы Партии регионов», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, фракция Партии регионов в который раз демонстрирует неготовность работать в сессионном зале. Он отметил, что без каких-либо мотивов «регионалы» предлагают, чтобы работа парламента начиналась не раньше четверга.

Кроме того, по словам В.КИРИЛЕНКО, фракции Партии регионов и КПУ отказались подписать политическое соглашение, текст которого предлагает компромиссное решение по НАТО. Также, по словам лидера фракции НУ - НС, “регионы” и коммунисты отказываются голосовать за все пять постановлений, касающихся НАТО. «Исходя из всего, вопрос НАТО является разменной монетой для Партии регионов», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его убеждению, настоящей целью блокирования работы Верховной Рады является изменение формата коалиции и отставка Председателя парламента Арсения ЯЦЕНЮКА.