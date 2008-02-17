Сценарий от Сироты: в парламенте будет драка

Народный депутат от Блока Литвина Михаил Сирота сомневается в проведении внеочередных выборов парламента.

В интервью Радио Свобода, он заявил, что подобные негативные прогнозы делаются с целью разрушения общественного сознания, введения общества в постоянный стресс для более легкого манипулирования сознанием граждан.

«А реальный сценарий будет таким: в парламенте будет драка, но потихоньку они будут договариваться, и эпизодически будет все больше и больше эффективно работать парламент по многим законам; перевыборов не будет, и следующими выборами будут президентские выборы», – отметил Михаил Сирота.

Кроме того, по его мнению, изменения в Конституцию внесет парламент, без референдумов, но после президентских выборов.