Регионалы увидели, что НУ-НС выдохся

Сегодня блок "Наша Украина – Народная самооборона" (НУ-НС) уже исчерпал себя как политический проект, движение "Народная самооборона" дискредитировало себя вместе со своим главой, Министром внутренних дел Юрием Луценко, поэтому Президенту Виктору Ющенко нужна новая политическая сила, которая будет поддерживать его на предстоящих президентских выборах. Такое мнение высказал представитель Партии регионов, народный депутат Вадим Колесниченко в интервью "Эра-FM".

"Давно уже рассматривается вопрос, что НУ-НС не устраивает Президента, что это умирающая политическая сила, которая несостоятельная, и большая часть из них уже давно присягнула на верность Тимошенко. А Президенту ж хочется на второй срок", - отметил политик.

По мнению "регионала", один из вариантов новой политической силы, которая будет поддерживать В.Ющенко, - это общественная организация "Гарт", которую курирует глава Секретариата Президента Виктор Балога. В.Колесниченко считает, что эта организация "сегодня находится в развернутом состоянии на территории всей Украины, и при необходимости она превратится в политическую силу".

Депутат предполагает, что после своего выхода из партии "Народный союз "Наша Украина" В.Балога "будет руководить этим новым политическим проектом и создавать вариации или возможности новых президентских амбиций господина Ющенко".

Как известно, 15 февраля глава Секретариата Президента В.Балога заявил о выходе из "Народного союза "Наша Украина".

ЛігаБізнесІнформ