Сирота: если такая оппозиция, то ну ее на хрен, извините

Народный депутата от Блока Литвина Михаил Сирота не исключает создания коалиции в составе Партии регионов, Блока Литвина и НУ-НС. Такое мнение нардеп высказал в интервью Радио Свобода.

"В условиях приближения к президентским выборам Президент и Премьер-министр начинают очень серьезно конкурировать и конфликтовать. По этой причине, по сути дела, они дали возможность заблокировать парламент, но за этим всем стоят более важные вещи – окончательное перераспределение государственной собственности и особенно земельных ресурсов. В этом плане понятно, что, отторгнутая от экономических и финансовых потоков, Партия регионов хотела бы сохранить определенное влияние на процессы деления, а правящая парламентско-правительственная коалиция хотела бы замкнуть все финансово-экономические потоки на себя", - отмечает народный депутат.

"Нет сегодня понятия «оппозиция и власть», есть другое понятие – финансово-экономические потоки и контроль над финансово-экономическими потоками. Контролировала эти потоки Партия регионов с коммунистами и социалистами, их отодвинули после президентских выборов, а не хочется отрываться от этих потоков. Находят хорошие поводы, идет блокирование парламента. Тогда в кулуарах лидеры встречаются, говорят: «Ну давай как-то договариваться. Не оставляете потоки, оставьте хоть ручейки». Так это оппозиция или это торг за экономику?

Чтобы быть властью, нужно брать на себя политическую ответственность. Если бы мы были с Вами политическими партнерами, могли ли бы Вы взять на себя политическую ответственность за следующие вещи: присоединение к НАТО, принятие новой Конституции на референдуме, сохранение пропорционального закона о выборах по закрытым спискам политических партий? Для нас это категорически не приемлемо, поэтому мы не можем брать ответственность за такие действия власти, а следовательно, мы не можем быть во властной коалиции. Но разве это оппозиция, когда коммунисты и Партия регионов голосуют за суперкоррупционный закон о государственных закупках, еще и при том, что Богословская, член Партии регионов, абсолютно справедливо перед этим выступает, говорит: «Ребята, это же коррупция, вот Яценко, Осина, Врублевский», называет конкретные фамилии. И после этого 120 человек в Партии регионов поддерживают данный коррупционный закон. Так если такая оппозиция, то ну ее на хрен, извините. Кому она нужна в Украине?!", - убежден Сирота.

"Де-юре у нас есть коалиция БЮТа и НУ-НСа, но де-факто мы видим уже переформатирование коалиции Блока Юлии Тимошенко, Партии регионов и коммунистов. Это, не дай Бог, не обида, а констатация факта по результатам голосования. Если уже говорить о любых возможностях, то еще есть одна теоретическая возможность такой коалиции – это Партия регионов, НУНС и, возможно, Блок Литвина. Вот весь тот спектр небольшой, который имеет сегодня украинский парламент относительно формирования большинства", - считает нардеп.