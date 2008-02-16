Как Рудьковского из “Бориса” в СИЗО отправляли (фоторепортаж)

Экс-министру Николаю Рудьковскому врачи назначили еще одну операцию. «Операция предварительно назначена на 17 февраля”, - сообщили УНИАН в пресс-службе Рудьковского.

Тем не менее руководство СИЗО после вчерашнего столкновения, которое произошло в клинике “Борис” между нардепами от Партии регионов и сотрудниками службы выполнения наказаний отказалось перевозить Рудьковского в частное медицинское учреждение.

В пресс-службе Рудьковского назвали это нарушениям всех предыдущих договоренностей (с руководством СИЗО). А также сообщили, что 15 февраля 2008 года, на ходатайство адвоката Николая Рудьковского “прокуратура города Киева предоставила разрешение на пребывание Рудьковского в стационаре под охраной для проведения предоперационной подготовки в соответствии с рекомендациями врачей.

Съемка сделана в клинике “Борис” 15 февраля, около 10 вечера

Фото предоставлены пресс-службой Николая Рудьковского