Тимошенко лечит малиной температуру под 40?

В пятницу Юлия Тимошенко не появилась ни на рабочем месте, ни в здании на Банковой, где проходило заседание СНБО. Причина довольно банальна: ее снова скосила болезнь. Правда, теперь не грипп, а ангина. Об этом сообщила первая помощница премьера Ольга Трегубова. «У Юлии Владимировны очень болит горло, ей тяжело и больно разговаривать», - говорит она.

Советник премьера Олег Медведев добавляет, что у Тимошенко температура под 40. «Она несколько дней ходила с насморком и больным горлом на работу, а сегодня утром у нее подскочила температура. Я с ней разговаривал, голос у нее очень болезненный», — уточняет он. Г-жа Трегубова, в свою очередь, сообщает, что премьер старается соблюдать постельный режим и лечится народными средствами — пьет чай с малиной, пишет «Сегодня».

Но злые языки тут же начали поговаривать, что Юлия Владимировна уже во второй раз заболевает аккурат к заседанию СНБО. В прошлый раз она пропустила СНБО, где обсуждали земельные вопросы (тогда, кстати, завязалась драка между главой МВД Юрием Луценко и киевским мэром Леонидом Черновецким). Вчера же на СНБО обсуждали не менее актуальные для Тимошенко вопросы. В частности, приватизации и изменения схемы поставок газа. В то же время и Трегубова, и Медведев связь заболевания с СНБО отрицают. «Это не больше чем совпадение. Чего ей бояться», — заявила Трегубова.