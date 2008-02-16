Колесников про Черновецкого, Добкина, социологию и политическую плоскоть

Экс-руководитель штаба Партии регионов Борис Колесников в эксклюзивном интервью журналу «Профиль»рассказал о своем отношении к перевыборам мэров Киева и Харькова. «Я хотел бы, чтобы этот вопрос вывели из политической плоскости. Оставили на усмотрение киевлян и харьковчан. Только жители Киева могут потребовать перевыборы мэра. Раз они избрали Леонида Черновецкого, то это их выбор, а не выбор политиков-популистов», – сказал Колесников, заметив при этом, что «Леонид Черновецкий не входит в нашу партию», а «в дружбе с Партией регионов – самой мощной силой – можно многих заметить».

Относительно городского головы Харькова Михаила Добкина Колесников сказал: «Необходимо проводить социологическое исследование, и смотреть, есть ли у него шансы. Судя по результату, показанному в Харьковской области на парламентских выборах, партия там потеряла, особенно в городе Харькове. Если будут объявлены выборы, мы исследуем общественное мнение и предложим того кандидата, который будет пользоваться наибольшим доверием у харьковчан».