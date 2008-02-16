Костенко: выход Балоги из НСНУ не нанесет вреда НУНС

Лидер Украинской народной партии, которая входит в состав блока “Наша Украина – Народная Самооборона”, Юрий КОСТЕНКО считает, что выход главы президентского Секретариата Виктора БАЛОГИ из партии “Народный союз “Наша Украина” не нанесет вреда блоку НУ-НС.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

“Нанесет ли вред блоку выход БАЛОГИ? Не думаю. Потому что блок это девять партий, и как он будет работать, никоим образом не связано с выходом БАЛОГИ”, - в частности, сказал Ю.КОСТЕНКО, добавив, что блок будет работать так, как и до сегодняшнего дня, - выполнять программу, которая заложена в коалиционное соглашение и была обещана избирателям.

По мнению лидера УНП, то, что В.БАЛОГА ушел из “Народного Союза “Наша Украина”, является свидетельством того, что те противоречия, которые были раньше, не разрешены.

Прогнозы экспертов относительно того, что парламентская фракция НУ-НС “разбредется” Ю.КОСТЕНКО не поддержал. “Еще не было ни одной фракции в Верховной Раде, где бы депутаты фракции не “разбредались”. Даже монолитный Народный Рух разбредался по своим вкусам. Это было, и всегда есть. Но юридически фракция была и есть, и никуда она не разойдется, потому что это запрещено действующим законодательством”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Секретариата Президента В.БАЛОГА объявил о выходе из партии "Народный Союз Наша Украина".