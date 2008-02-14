”Газовую войну” Тимошенко будут вести по плану Богатыревой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2008 года «О мерах по стабилизации финансового состояния Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ситуации на рынке природного газа».

Соответствующий указ Президента от 14 февраля размещен на официальном сайте главы государства.

Контроль за выполнением этого Указа Президент возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот Указ вступает в действие со дня его опубликования.

Согласно решению СНБО от 1 февраля, Кабинет Министров должен утвердить в двухнедельный срок сбалансированный финансовый план НАК «Нафтогаз Украины», рассмотрев при этом предложения этой Компании относительно основных направлений сокращения дефицита ее финансовых ресурсов в 2008 году, в частности:

а) переход к экономически обоснованному уровню цен реализации природного газа для всех категорий потребителей, в том числе населения;

б) приведение тарифов на транспортировку, распределение и поставки природного газа в соответствие с экономически обоснованным уровнем расходов предприятий по газоснабжению и газификации;

в) определение НАК «Нафтогаз Украины» (при наличии заключенных им договоров поставки природного газа на текущий и последующие периоды) главным уполномоченным субъектом по формированию и распоряжению ресурсами природного газа, который используется для удовлетворения потребностей конечных потребителей, в том числе промышленных;

г) получение НАК «Нафтогаз Украины» в установленном порядке компенсации разницы между ценами закупки импортированного природного газа и ценами его реализации субъектам хозяйствования на производство тепловой энергии для потребностей населения в соответствии с прогнозными объемами потребления газа, утвержденными распоряжением Кабинета Министров Украины от 9 января 2008 года № 57-р «Об утверждении прогнозного баланса поступления и распределения природного газа на 2008 год»;

д) получение НАК «Нафтогаз Украины» в установленном порядке части прибыли (дивидендов) за 2006 год в соответствии с ее долей в уставном капитале (фонде) открытого акционерного общества «Укрнефть» и закрытого акционерного общества «УкрГаз-Энерго»;

е) привлечение кредитов для рефинансирования существующей задолженности по кредитам и облигациям займа НАК «Нафтогаз Украины»;

є) оптимизация расходов, текущих капитальных вложений и инвестиций НАК «Нафтогаз Украины»;

Также СНБО поручила Кабмину предусмотреть в проекте закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины»:

– осуществление НАК «Нафтогаз Украины» взаиморасчетов с бюджетом в счет компенсации разницы между ценами на природный газ в первом полугодии 2006 года и в четвертом квартале 2007 года;

– исключение статьи 81 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины»;

– корректировку норм части 7 статьи 61 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» в части предоставления НАК «Нафтогаз Украины» разрешения на использование части прибыли (дивидендов) за 2007 год в соответствии с ее долей в уставном капитале (фонде) открытого акционерного общества «Укрнефть» и в уставном капитале (фонде) закрытого акционерного общества «УкрГаз-Энерго» для хозяйственной деятельности;

– установление субъектам хозяйствования, осуществляющим добычу природного газа, рентной платы за природный газ в размере, который будет стимулировать его реализацию для формирования ресурса природного газа, который используется для нужд населения;

– создание надлежащих условий для своевременного и полного обслуживания задолженности по кредитам и облигациям займа НАК «Нафтогаз Украины»;

– обеспечение оптимизации налоговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины»;

Кроме того, правительство, в соответствии с решением СНБО, должно: подготовить и подать в месячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения о внесении изменений в законодательные акты относительно действенного механизма обеспечения прав предприятий, которые осуществляют поставки природного газа, как кредиторов, по существующим долговым обязательствам предприятий коммунальной теплоэнергетики по соглашениям по поставкам природного газа; разработать и внедрить с 1 июля 2008 года эффективную, экономически обоснованную и технически защищенную систему диспетчерского управления НАК «Нафтогаз Украины» газопроводами высокого, среднего и низкого давления; разработать вместе с Национальной академией наук Украины с привлечением Межведомственной комиссии по вопросам энергетической безопасности при СНБО и утвердить в месячный срок концепцию развития газового рынка; утвердить в трехнедельный срок по результатам выполнения поручений, предусмотренных этим решением, уточненный баланс поступления и распределения природного газа на 2008 год.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» должен:

1) провести безотлагательно переговоры и заключить прямые договоры на закупку по импорту природного газа в объемах, необходимых для обеспечения баланса поступления и распределения природного газа, по цене на таможенной границе Украины не выше расчетной, которая заложена в Государственном бюджете Украины на 2008 год;

2) обеспечить в установленном порядке проведение собраний акционеров открытого акционерного общества «Укрнефть» и закрытого акционерного общества «УкрГаз-Энерго» для определения размера и перечисления части прибыли (дивидендов) НАК «Нафтогаз Украины» как акционеру названных обществ;

3) обеспечить проведение в месячный срок сверки взаимных расчетов между участниками договоров о поставках природного газа из Туркменистана, о финансировании выполнения строительных работ в Туркменистане и о выполнении строительных работ в Туркменистане;

4) разработать и в месячный срок подать в установленном порядке на утверждение Кабинету Министров Украины проект программы энергосбережения в нефтегазовой сфере.

Также СНБО обязал Кабинет Министров Украины, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации принять срочные меры по повышению дисциплины расчетов предприятий теплоэнергетики за потребленный природный газ; предоставлять ежемесячно секретарю СНБО отчеты о ходе работы по повышению дисциплины и состоянию расчетов предприятий теплоэнергетики за потребленный природный газ.

Генеральному прокурору Украины, СБУ, Министерству внутренних дел Украины поручено по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности НАК «Нафтогаз Украины» осуществить в месячный срок тщательный анализ каждого факта нарушения этой Компанией законодательства, в том числе нецелевого использования средств, и по результатам анализа принять в установленном порядке исчерпывающие меры реагирования.

Информацию о ходе выполнения этого решения СНБО решила заслушать на своем заседании в марте 2008 года.