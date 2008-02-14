В сессионном зале ВР остался 1 регионал и 10 нунсовцев

12:20, 14 февраля 2008
Политика
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Пленарное заседание так и не началось

Почти все народные депутаты оставили сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в это время в сессионном зале остался один народный депутат из фракции Партии регионов и около 10 депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, которые беседуют между собой.

Сегодня пленарное заседание ВР так и не началось. Вход в президиум заблокирован креслами.

 

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