В сессионном зале ВР остался 1 регионал и 10 нунсовцев
12:20, 14 февраля 2008Политика
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Пленарное заседание так и не началось
Почти все народные депутаты оставили сессионный зал Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, в это время в сессионном зале остался один народный депутат из фракции Партии регионов и около 10 депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, которые беседуют между собой.
Сегодня пленарное заседание ВР так и не началось. Вход в президиум заблокирован креслами.
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