В сессионном зале ВР остался 1 регионал и 10 нунсовцев

Почти все народные депутаты оставили сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в это время в сессионном зале остался один народный депутат из фракции Партии регионов и около 10 депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, которые беседуют между собой.

Сегодня пленарное заседание ВР так и не началось. Вход в президиум заблокирован креслами.