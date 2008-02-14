В ВР начался рабочий день: депутаты блокируют, читают газеты и общаются

Народные депутаты из фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в сессионном зале парламента находится около 200 народных депутатов, в основном из фракций Партии регионов, “Наша Украина – Народная самооборона” и КПУ, и несколько депутатов из фракций БЮТ и Блока Литвина.

В зале развешены воздушные шарики желтого и синего цветов с надписью «НАТО - нет!», а также установлены Государственные флаги Украины.

Некоторые народные депутаты читают газеты, другие общаются между собой.

Председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК отсутствует в сессионном зале.