В ВР начался рабочий день: депутаты блокируют, читают газеты и общаются
10:30, 14 февраля 2008Политика
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Яценюка в зале нет
Народные депутаты из фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в сессионном зале парламента находится около 200 народных депутатов, в основном из фракций Партии регионов, “Наша Украина – Народная самооборона” и КПУ, и несколько депутатов из фракций БЮТ и Блока Литвина.
В зале развешены воздушные шарики желтого и синего цветов с надписью «НАТО - нет!», а также установлены Государственные флаги Украины.
Некоторые народные депутаты читают газеты, другие общаются между собой.
Председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК отсутствует в сессионном зале.
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