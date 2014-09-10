Bloomberg: В ЕС оценят соблюдение режима прекращения огня, продолжив обсуждение введения санкций в отношении РФ

Об этом пишет Джонатан Стернс в своей статье, которая называется «В ЕС оценят соблюдение режима прекращения огня в Украине, продолжив обсуждение о введении новых санкций в отношении России», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Запланированные переговоры в Брюсселе между дипломатами из 28 стран-членов ЕС проводятся после того как ЕС позавчера неожиданно решил отложить, по крайней мере, на «несколько дней» принятие второго пакета экономических санкций в отношении России за ее вторжение в Украину. Это должно дать больше времени, чтобы оценить эффективность режима прекращения огня, не рискуя вызвать введение ответных мер в сфере торговли со стороны Кремля.

Запланированные санкции – которые изначально должны были быть опубликованы в Официальном журнале вчера – включают запрет для некоторых российских государственных оборонных и энергетических компаний привлекать инвестиции в ЕС, по словам европейского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

«Теперь государства-члены должны еще раз оценить эту ситуацию и изучить вопрос о соблюдении режима прекращения огня, а затем решить, что делать дальше», – сказала вчера журналистам Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, в Брюсселе.

5 сентября соглашение о прекращении огня, принятое украинским правительством и пророссийскими сепаратистами открыло перспективу долгосрочного перемирия, которое стало бы самым большим прорывом и могло бы помочь положить конец конфликту, который унес жизни, по меньшей мере, 3 тыс. человек и испортил отношения России с ее бывшими противниками во времена холодной войны.

Восточная Украина

Соглашение о прекращении боевых действий было принято в то время как ЕС собирался ужесточить меры в отношении России, координируя свои действия с Соединенными Штатами, чтобы заставить президента России Владимира Путина прекратить оказывать поддержку повстанцам в восточной Украине. Поддержка украинских сепаратистов Путиным и аннексия Крыма Россией потрясли систему безопасности в Европе.

Вчера премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил, что он «очень обеспокоен» тем, что Россия может ввести ответные меры, если ЕС примет новый пакет санкций. В то же время «мы твердо убеждены, что соглашение о прекращении все еще не является постоянным», – сказал Стубб журналистам в Хельсинки.

Пограничный город

На фоне того, что соглашение о прекращении огня остается довольно шатким, представитель министерства обороны Украины Алексей Дмитрашковский на видео, опубликованной на YouTube, сообщил, что пророссийские повстанцы ночью обстреливали позиции украинских военных вблизи донецкого аэропорта, а также еще ​​четыре позиции украинской армии в других районах, при этом потерь среди военных не было.

В понедельник украинские власти заявляли о том, что повстанцы хотят захватить Мариуполь, прифронтовой город на востоке страны, после того как президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем визите.

Баррикады, которые находились возле портового города на Азовском море, были обстреляны боевиками, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Я абсолютно не настроен позитивно, я не был оптимистом с самого начала», – сказал Дидье Буркхальтер, глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая была посредником и контролирует режим прекращения огня, на пресс-конференции в Женеве. Тем не менее, «мы хотим дать еще один шанс».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил вчера, что режим прекращения огня в целом соблюдается. Выступая перед журналистами в Москве, он сказал, что Россия надеется, что перемирие установится в течение нескольких дней.

Первый пакет экономических санкций ЕС, принятый в конце июля, запретил пяти государственным российским банкам продавать акции или облигации в Европе; ограничил экспорт оборудования для модернизации нефтяной промышленности; запретил подписание новых контрактов на продажу оружия в России; и запретил экспорт оборудования, электроники и других товаров гражданского назначения в военных целях, так называемых товаров двойного назначения, для использования военными.

Эти меры побудили Россию запретить импорт некоторых сельскохозяйственных товаров из ЕС, что примерно на 5 млрд. евро сократило годовой объем торговли и заставило ЕС искать решения, чтобы помочь своим производителям. В заявлении, сделанном 6 сентября, через день после того как дипломаты из стран-членов ЕС разработали план введения новых санкций, российское правительство дало понять, что в случае введения этих санкций, будут приняты ответные меры.

Российский бизнес

«В случае если санкции будут введены, с нашей стороны, несомненно, последует ответная реакция», – говорилось в заявлении МИД России.

Решение о введении санкций требует поддержки со стороны правительств всех стран-членов ЕС, что дает другим рычаги давления для того, чтобы добиваться уступок. Несколько европейских лидеров, в том числе Стубб и его венгерский коллега Виктор Орбан, выразили обеспокоенность по поводу влияния санкций против России на экономику ЕС.

Новый пакет санкций будет распространяться на три энергетические компании – ОАО «Газпром Нефть» (SIBN), ОАО «Роснефть» и ОАО «Транснефть» – а также на девять оборонных предприятий, запрещая им продавать акции или облигации в ЕС, в соответствии с европейским чиновником, который говорил на условиях анонимности.

Новые санкции предполагают также сокращение с 90 до 30 дней срока погашения долга, продажа которого в ЕС запрещена для российских компаний, против которых введены санкции; запрещают европейским банкам предлагать синдицированные кредиты для таких российских компаний; расширяют ограничения на экспорт товаров двойного назначения и технологий для нефтяной промышленности, по словам чиновника.

Политическая уязвимость

Принимая во внимание политическую уязвимость применения более жестких мер, европейские дипломаты провели короткую встречу в понедельник в Брюсселе, чтобы обсудить пакет санкций, который они утвердили за три дня до этого.

Еще одним результатом встречи стало то, что ЕС приостановил выполнение параллельного плана по расширению черного списка, в который должны были добавить имена тех личностей и названия компаний, активы которых в Европе должны быть заморожены в связи с украинским кризисом. Лидеры ЕС 30 августа, помимо того, что призвали к подготовке дополнительных экономических санкций против России, попросили также подготовить предложения по расширению черного списка, чтобы включить в него связанных с сепаратистскими группами в Донбассе лиц и учреждений.

В него могли попасть представители нового руководства в Донбассе, крымского правительства, а также «россияне, ответственные за принятие решений, и олигархи», сообщил Херман Ван Ромпей 5 сентября после того как европейские дипломаты одобрили новые меры и отправили их на рассмотрение правительствам стран-членов для окончательного утверждения.

В обновленный черный список могли попасть еще 24 человека, в том числе еще два соратника российских властей, по словам европейского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

В Официальном журнале ЕС наряду с новыми более жесткими экономическими санкциями, должны были быть опубликованы имена тех, кто может попасть в черный список. Экономические санкции, как правило, вступают в силу на следующий день после публикации, в то время как решения о расширении черного списка вступают в силу в тот же день.